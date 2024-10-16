Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu doğrultusunda, bölge ekonomisinin dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlayan "Kozmetik ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler Sektöründe E-Ticaret (Pazaryeri Satışı) ve Mikro İhracat" eğitimi gerçekleştirdi.

Isparta Ekonomi kampüsünde yer alan BAKA Genel Sekreterliğindeki eğitimde Isparta ili başta olmak üzere ilgili sektörlerde faaliyet gösteren 25 girişimci eğitime katıldı. Yerel üreticilerin dijital pazaryerlerine ve küresel pazarlara entegrasyonunun hızlandırılması hedeflendiği eğitimde, mikro ihracat ve e-ticaret süreçlerine dair birçok önemli teknik bilgi paylaşıldı.

Eğitmen Dursun Ağmaz, mikro ihracat ve dijital pazarlama stratejileri konusunda girişimcilere kapsamlı bilgiler sundu. Özellikle küresel pazarlara açılmanın yolları, düşük maliyetli ihracat yöntemleri ve dijital platformlarda başarılı olmanın anahtar noktaları üzerine detaylı bilgiler aktardı. Ağmaz, "Katılımcılarımızın bu bilgileri girişimlerine entegre ederek küresel pazarlarda daha etkili olacağını düşünüyoruz" dedi.

Kozmetik ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler Sektöründe E-Ticaret (Pazaryeri Satışı) ve Mikro İhracat Eğitimine katılan girişimciler, aldıkları eğitimin işlerine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Eğitime katılan girişimcilerden Kaan Toprak Demir, "Bu eğitim sayesinde dijital pazaryerlerinde satış yapmanın inceliklerini öğrendik. Mikro ihracatın, işimizi büyütme noktasında önemli bir strateji olabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Demir ayrıca; “Mikro ihracatın yanında hâlihazırda yapmakta olduğumuz e-ticaret operasyonlarımız noktasında da eksik noktalarımızı tamamlayıcı bir eğitim oldu" diyerek düşüncelerini aktardı.

Eğitim sonunda, katılımcıların dijitalleşen dünyada yeniden şekillenen ticari pratiklere daha hızlı entegre olması ve yerel üretimlerini farklı pazarlara açmaları öngörülüyor.