Baja Kupası dördüncü ayak final yarışlarına Düzce ev sahipliği yapıyor.

Baja Kupası dördüncü ayak final yarışlarına Düzce ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Otomobil Federasyonları ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği 16-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Baja Kupası 4. ayak final yarışları Düzce’de yapılacak ve iki ayaktan oluşacak. 20 araç ve 40 katılımcı baja rallisinde yarışacak.

16 Aralık’ta Düzce Valilik Meydanında 15.00’da start yapılacak. Yarışmanın birinci ayağı 17 Aralık ‘ta Derinova Hidroelektrik Santrali’nde başlayıp Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı’nda bitecek. İkinci ayağı ise Kaynaşlı Aksu Köyü’nde başlayıp Otoban Viyadükler Altı’nda sona erecek. 1. ve 2. ayaklarda günde 2 start verilecek olup, ilk start 10.00’da ikinci start ise 14.00 saatlerinde olacak.

Dereceye giren sporculara 18 Aralık’ta 18.30’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda ödül töreni yapılacak.