2022 TOSFED Baja Kupası dördüncü ve son ayağı olan Baja Prusias, seremoni startı ile başladı.

2022 TOSFED Baja Kupası dördüncü ve son ayağı olan Baja Prusias, seremoni startı ile başladı.

2022 TOSFED Baja Kupası’nın 4. ve son etap yarışları Düzce Valiliği önünden start aldı. Düzce dağlarında kilometrelerce sürecek olan yarışta, 20 takım şampiyon olmak için direksiyon başına geçecek. Yarışların son ayağının Düzce’de yapıldığını dile getiren Düzce Otomobil ve Off-Road Sporları Kulübü Başkanı İsmail Aydın, "2022 Baja Prusias Düzce’nin organizasyonunu başlatıyoruz. Seremoni startımız var. Cumartesi ve Pazar günü iki tane orman etabımız var. Pazar günü kupa merasimi ile yarışmacılarımızı uğurlayacağız. Yarışmada 40 yarışması 20 takım ile yarışacak. Organizasyonda 150 kişilik ekibimiz var. Ciddi bir organizasyon Düzce’nin tanımı için güzel bir çalışma olacak" ifadelerini kullandı.

"Deprem psikolojisini bir nebze de olsa atmasını sağlar"

Düzce depreminin ardından insanların çok yorulduğunu dile getiren Düzce Vali yardımcısı Yakup Tatoğlu, "23 Kasım Düzce depreminin ardından hem kamu personelleri hem vatandaşlar çok yoruldu. İnşallah bu yarışlar depremin psikolojisini insanlarımızdan bir nebze de olsa atmasını sağlar. Yarışmacılarımıza da kazasız belasız eğlenceli yarışlar diliyorum" şeklinde konuştu.

2 gün boyunca Düzce’de yarışların devam edeceğini dile getiren Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ise, "2022 TOSFED Baja yarışları Düzce’de düzenleniyor. 2 gün boyunca Düzcemizin doğal güzellikleri olan ve federasyonca belirlenen rotalarda yarışmacılarımız yarışlarını tamamlayacaklar. Tüm yarışmacılara kazasız belasız eğlenceli sakatlanma olmaksızın iyi bir yarış diliyorum. Düzcemizin doğal güzelliklerine katkısı olacağını düşündüğüm bu yarışlarda organizasyonda emeği olan TOSFED değerli başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.