2024 Türkiye Baja Şampiyonası, 25-27 Ekim tarihlerinde Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından düzenlenen 3. ayak Baja Bolu ile devam etti.BOLU (İGFA) - ICRYPEX, Spor Toto, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda, 28 offroad aracı ve 56 sporcu üç gün boyunca Bolu’nun eşsiz doğası ve zorlu parkurunda mücadele ettiler. Aladağlar'da, Demirciler-Çaygökpınar arasında belirlenen 300 kilometrelik 4 özel etaptan oluşan Baja Bolu, sporseverlere de büyüleyici manzaralar eşliğinde adrenalin dolu bir hafta sonu yaşattı.

İki ayrı kategoride değerlendirilen yarış sonunda, SSV kategorisini Can-Am Maverick X3 ile İsrafil Akyüz-Mert Tepe ekibi kazanırken, ikinciliği Ali Saim Tekin-Abdullah İnci ve üçüncülüğü de Derin Doğaner-Erdem Şimşek ekibi elde etti. Otomobil kategorisinde ise Suzuki Grand Vitara ile Mehmet Tüfekçioğlu-Tuvana Sayar ekibi genel klasman ve Sınıf 2 birinci olurken, Mitsubishi L200 ile Ali Seyda Kıvrak-Serkan Sivri ekibi genel klasman ikinciliği ve Sınıf 4 birinciliğini ve Volkswagen Touareg ile İhsan Günak-Fatih Günak ekibi de genel klasman üçüncülüğünü ve Sınıf 3 birinciliğini kazandılar. Yarışın kadın pilotlar birincisi İlayda Hancı olurken, kadın co-pilotlar birinciliğini de Duygu Keskin elde ettiler.

Bajada sezon, 13 -15 Aralık tarihlerinde İstanbul Offroad Spor Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlenecek dördüncü ayak yarışı ile sona erecek.