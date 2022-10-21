Bolu’da 3 gün boyunca 36 sporcunun mücadele edeceği Baja 500 Ralli yarışması, düzenlenen seremoniyle başladı.

Bolu’da 3 gün boyunca 36 sporcunun mücadele edeceği Baja 500 Ralli yarışması, düzenlenen seremoniyle başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü’nün destekleriyle Bolu’da düzenlenecek olan Baja yarışları, kent merkezinde yapılan seremoniyle başladı. 3 gün boyunca sürecek olan “Baja 500” yarışlarında 36 pilot Türkiye’de ilk kez 500 kilometre koşarak birincilik için mücadele edecek.

Seremoni gösterisi öncesinde açıklamalarda bulunan Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü Başkanı Burhan Turan, "Bolu’da yine ilkleri başarıyoruz. Baja 500 adı altında ralli yarışı yapacağız. Türkiye’de beğenilen ve takip edilen bir yarış. Bütün halkımızı Bolu dağlarında yarışı izlemeye davet ediyoruz. Şu anda 18 aracımız var. Değişik illerden geldiler" dedi.