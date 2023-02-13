Bolu Valiliği koordinasyonunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Bülent Baloğlu ve 4 kişilik ekibi deprem bölgesine gitti. BAİBÜ’den giden 4 kişilik ekip, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına katılıyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerinde yapılan hasar tespit çalışmalarına destek veriyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.