Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Isparta İletişim Ofisi, Isparta Ekonomi Kampüsü’nde hizmete girdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Isparta İletişim Ofisi, Isparta Ekonomi Kampüsü’nde hizmete girdi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) destekleriyle hizmete giren iletişim ofisi, Ispartalı ihracatçıların sorunlarının ve taleplerinin Birliğe daha hızlı olarak aktarılmasına katkı sağlayacak. İletişim ofisinin Ispartalı ihracatçıların, taleplerinin ve sorunlarının birliğe iletilmesi konusunda önemli bir işlevi olacağını ifade eden BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, “Öncelikle bu ofisi Isparta Ekonomi Kampüsü’nde bize tahsis eden ITSO Başkanı Mustafa Tutar başta olmak üzere tüm ITSO yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Ofisin kurulmasına BAİB Başkan Yardımcımız ve ITSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Küçükyaman da büyük emek harcadı. Desteklerinden dolayı Mustafa beye de teşekkür ediyorum. Artık el ele vererek, Isparta’nın ihracatının daha da gelişmesi için önemli çalışmaları hep birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

"Bölge ihracatımız adına, Isparta ihracatı adına çok mutluyum"

Ofisle ilgili düşüncelerini ifade eden ITSO Başkanı Mustafa Tutar ise “İlimiz için önemli bir adım attık. BAİB iletişim ofisinin yanı sıra EXİMBANK ofisi de kampüsümüz içerisinde hizmette. Isparta, ihracat alanında da gelişimini sürdürüyor. İhracatın her yıl arttığı ilimizde BAİB’in iletişim ofisinin burada olması, EXİMBANK’ın burada olması Isparta için çok önemli” dedi. İletişim ofisinin hizmete girme sürecinde her aşamada katkılarını sunan BAİB Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman ise “Yaklaşık yarım milyar dolar ihracatı bulunan ilimizde önemli bir ihtiyaca yanıt verdik. Bölge ihracatımız adına, Isparta ihracatı adına çok mutluyum. Artık burada önemli çalışmaları hayata geçirerek, ihracatımızı daha da artırmaya çalışacağız” dedi.

"Güney Kore’ye kozmetik sektörü için ticaret heyeti düzenleyeceğiz"

İletişim ofisinde gerçekleşen toplantıda bölge ve Isparta ekonomisi ile ihracatı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. BAİB Başkanı Çavuşoğlu, “ITSO tarafından gerçekleştirilen URGE projesi sonrasında Hindistan’a ciddi oranda elma ihracatı gerçekleştirildi. Bu projeden önce Hindistan’a elma ihracatı neredeyse yoktu. Şimdi biz de Güney Kore’ye kozmetik sektörü için ticaret heyeti düzenleyeceğiz. Güney Kore’de gerçekleştireceğimiz çalışmalar Isparta’nın kozmetik sektörü için oldukça önemli. Bu vesileyle sizleri de ticaret heyetimize davet ediyorum” dedi. ITSO Başkanı Mustafa Tutar ise Güney Kore’de gerçekleştirilecek çalışmalara destek vereceklerini belirterek, “Güney Kore’de ziyaret edilecek firmaların heyetin ardından Isparta’ya davet edilmesi son derece faydalı olacaktır. Bu noktada ITSO olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.

İletişim ofisinde, BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, ITSO Meclis Başkanı ve BAİB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Şahlan, ITSO Başkan Yardımcısı Ahmet Kabalak, BAİB Başkan Yardımcısı ve ITSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Küçükyaman, BAİB Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Doğan, Ahmet Tekin, Ercan Akın, Mahmut Alkan ve ITSO Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Tekeli, İbrahim Güler, Mustafa Uygun, Mustafa Peray, Kadir Özkan, Musa Çağrıcan, Ahmet Öztürk ve İsa İpekçi bir araya geldi.