Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), ihracatçı firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve ihracat işlemlerindeki maliyetlerini azaltmak için Kuveyt Türk Katılım Bankası ile protokol imzaladı.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ile Kuveyt Türk Katılım Bankası Kurumsal ve Ticari Pazarlama Grup Müdürü Erdal Özbilir arasında imzalanan protokol Temmuz ayından itibaren 1 yıl geçerli olacak. Protokol çerçevesinde BAİB üyeleri, Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ’den, kredi talebi ve kullanımı, yurt dışı ve yurt içi işlemlerde özel komisyon paketleri, Tarım Pos Hizmeti uygulamaları, Harici Garanti ve Teminat Mektubu konuları, Finansal kiralama, Tohum kart hizmeti, İhracat Taahhütlü İşletme Kredisi ve İhracat Finansman Kredisi, Tarım Finansman Kredisi, İthalat Akreditif ve Kabul Kredi İşlemleri, İhracat Akreditifi Teyidi ve ICIEC Sigortası gibi konularda özel destekler alacak.

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, protokol töreninde yaptığı konuşmada, “Kuveyt Türk’ün ihracatçıya desteklerinden çok memnunuz. Elini taşın altına koyarak ihracatçının yanında yer alıyorlar. Bu protokol ile ilişkilerin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Finansmana erişim sorunu ihracatçı için önemli bir problem. Bu protokol, bu sorunun çözümü için önemli bir adım olacaktır. İhracatçılar olarak Kuveyt Türk’ün çabalarını görüyor, takdir ediyor ve ihracatçılar adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Kuveyt Türk Kurumsal ve Ticari Pazarlama Grup Müdürü Özbilir ise Kuveyt Türk olarak ihracata önem verdiklerini ifade ederek, “Ülkemizin ihracatının daha da gelişmesi için Batı Akdenizli ihracatçılara destek vermekten dolayı mutluyuz. Desteğimiz artarak devam edecektir” dedi.