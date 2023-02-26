Yenileme çalışmaları tamamlanan ve yakında açılması planlanan Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi’ni inceleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Çocuklar bizim geleceğimiz, gelişimlerine katkı vermek adına elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Yenileme çalışmaları tamamlanan ve yakında açılması planlanan Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi’ni inceleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Çocuklar bizim geleceğimiz, gelişimlerine katkı vermek adına elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bahçelievler Mahallesi’ndeki yenileme çalışmaları tamamlanan ve yakında açılacak olan Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi’ni gezerek, merkez hakkında bilgi aldı. 9 derslik, 3 etüt salonu ve 1 tane de çok amaçlı salonu bulunan merkezde 4’üncü sınıftan 8’inci sınıfa kadar olan öğrencilerin hem derslerini hem de girecekleri sınavları destekleyici programlar verilecek.

"Çocuklar bizim geleceğimiz"

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ataç, “Çocuklarımıza ne kadar değer verdiğimi, her fırsatta dile getiriyorum. Onlar bizim geleceğimiz, gelişimlerine katkı vermek adına elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Her projemizde çocuklarımızı düşünerek hareket ediyoruz. Bu anlamda yakında hizmete açılacak merkezimizde alanında uzman eğitmenler görev alacak ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun biçimde okullarına destek olacak nitelikte kurslar verilecek. Şimdiden kentimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Ataç’a incelemeleri esnasında Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır da eşlik etti.