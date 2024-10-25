Bahreyn Krallığı’nın Ankara Büyükelçisi Bassam Ahmed Ali Marzooq, Türkiye ile dış ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istediklerini söyledi.

Bahreyn Krallığı’nın Ankara Büyükelçisi Bassam Ahmed Ali Marzooq, Türkiye ile Bahreyn arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirip güçlendirmek amacıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti. Körfez ülkelerinin en küçüğü olmakla birlikte Bahreyn’in uygun iş ortamı nedeniyle Türk firmalarının proje üstlendiği ülkelerden biri olduğunu kaydeden Baran, “Başkentiniz Manama Havalimanı inşaatı, bir Türk firmamız tarafından yapıldı. Bir giyim firmamız da yakın zamanda ülkenizde mağaza açtı. Bir başka firmamız, ülkenizde güneş enerjisi santrali kurmak üzere yatırım gerçekleştiriyor. Konut inşaatı gerçekleştiren Türk müteahhitlerimiz var. Türk müteahhitlerinin ülkenizde üstlendiği proje tutarı 1,5 milyar doları buluyor” diye konuştu.

Bahreyn Büyükelçisi Bassam Ahmet Ali Marzooq ise, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin diplomatik ilişkilerden daha önemli hale geldiğini belirterek, “Türkiye ile Bahreyn arasında hâlihazırda yaklaşık 500 milyon dolar düzeyindeki ticaret hacmimiz, özel ve kamu sektörlerinin iş birlikleri sayesinde artacaktır” dedi.

“Turizm konusunda Türkiye’den öğreneceğimiz çok şey var”

Türkiye’nin inşaat sektöründe dünyada ikinci olduğunu kaydeden Büyükelçi Marzooq, inşaat sektörü temsilcilerinin Bahreyn’de proje gerçekleştirebileceğini belirterek, yatırımcıları ülkesine davet etti. Türkiye’nin dünyada turizm ve otelcilik alanında beşinci sırada olduğuna dikkat çeken Marzooq, “Turizm konusunda Türkiye’den öğrenebileceğimiz çok şey var. Deneyimlerinizi paylaşmanız için bir etkinlik düzenleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Marzooq, demir çelikten alüminyuma, finanstan iletişim teknolojilerine kadar birçok alanda Türkiye ile iş birliği yaparak dış ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istediklerini söyledi. Büyükelçi, Baran başkanlığındaki ATO heyetini de ülkesine davet etti.