Yasa dışı bahis konularının gündemden düşmediği günümüzde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, bahis oyunları yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik bugün itibariyle yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Geçtiğimiz hafta ülke genelinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonlarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimleri gözaltına alınmış, Acun Ilıcalı, TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçuna yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, mevcut yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

'Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğin ilk maddesi ile 28/02/2009 tarihli düzenlemedeki "sabit, gezici ve sanal ortam bayilerine" ibaresi, yalnızca "bayilere" olarak değiştirildi.

Ayrıca yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan bazı tanımlar yeniden düzenlenirken, yeni tanımlar da eklendi.

Bu değişiklik maddelerine ek olarak, yönetmeliğin 5. maddesiyle her bir sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunu için oyun planı hazırlanması zorunluluğu getirildi.

İşte Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nca hazırlanan "SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"in detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz