Bolu’nun Mengen ilçesinde aç kalan 2 ayı, köy merkezine inerek bir vatandaşın bahçesine girdi. Bahçesine giren 2 ayıyı gören vatandaş, bağırarak ayıları uzaklaştırdı. O anlar kaydedildi.

Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gözecik köyüne inen 2 ayı, arıcılık işi ile uğraşan Recai Saygı’nın bahçesine girdi. Aç kalan ve köy merkezine inen 2 ayı, Saygı’nın bahçesinde bulunan kovanlara yöneldi. Evinin bahçesindeki ayıları gören Recai Saygı, kapıdan dışarı çıktı. Kapıdan çıkan Recai Saygı, ayılara bağırdı. Saygı’nın bağırması üzerine evin bahçesindeki 2 ayı koşarak uzaklaştı. Saygı, evinin bahçesine kadar gelen ayıları ve bağırdığı o anları cep telefonuyla kaydetti.

Ayıların daha önce de köydeki arı kovanlarını yediği öğrenildi.