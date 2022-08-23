İzmir’in Kiraz ilçesinde polis ekipleri tarafından dron destekli düzenlenen operasyonda bir bahçede ağaçların arasında gizlenmiş 25 kök kenevir bitkisiyle geçirildi.

İzmir’in Kiraz ilçesinde polis ekipleri tarafından dron destekli düzenlenen operasyonda bir bahçede ağaçların arasında gizlenmiş 25 kök kenevir bitkisiyle geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanım ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Ş.K. adlı bir kişinin kendisine ait bahçede kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlediği adrese düzenlediği operasyonda 25 kök Hint keneviri ele geçirilirken, arazi sahibi Ş.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adrese gerçekleştirilen operasyon ayrıca havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde meyve ağaçlarının arasına gizlenmiş şekilde yetiştirilen Hint keneviri bitkileri dron kamerası ile görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.