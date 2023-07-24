Aksaray’da müstakil evinin bahçesine baraka yapıp özel bölmeler içinde kenevir yetiştirerek esrar üretimi ve ticareti yapan şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Jandarma KOM ekipleri, kimliğini tespit ettikleri A.K. isimli şahsı takibe aldı. Takipte şahsın ikametini de belirleyen ekipler, 2 gün boyunca yaptığı teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Şahsın ikametine yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 120 gram kubar esrar maddesi ve 10 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi. Müstakil evin bahçesinde yapılan aramada ise ilginç bir manzara ile karşılaşan jandarma ekipleri, şüphelinin baraka olarak yaptığı çadır içerisinde özel bölmelerde 150 kök ekili kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.