Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde temizlik sonrası yakılan ateş çalılık alana sıçradı. Çıkan yangında fenalaşan bahçe sahibi kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde temizlik sonrası yakılan ateş çalılık alana sıçradı. Çıkan yangında fenalaşan bahçe sahibi kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sarıkoyak Mahallesi’nde Mehmet Özdemir (76) bahçesinde bulunan çalıları topladı ve iddiaya göre yaktı. Bu esnada kontrolden çıkan alevler çalılık alana sıçradı. Alevleri söndürmeye çalışan Mehmet Özdemir. olay yerinde fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de talihsiz adama müdahale etti. Hastaneye sevk edilen Mehmet Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.