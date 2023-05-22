Kastamonu’nun Cide ilçesinde bahçesinde ot biçerken fırlayan metal kalbine saplanan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu’nun Cide ilçesi Köseli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki evinin bahçesinde çim biçme makinesi ile otları biçen Emrullah Kısa, yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kısa’nın hayatını kaybettiği ve göğsüne demir parçasının sağlandığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kısa’nın cenazesi morga kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinde, Kısa’nın ot biçtiği sırada fırlayan demirin kalbine saplanması neticesinde hayatını kaybettiği belirlendiği öğrenildi.