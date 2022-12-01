Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Şekerpınar Mahallesi Meltem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail B. (78) isimli yaşlı adam, evinin bahçesinde bulunan üzeri kiremit kaplı çardağın altından tahta almaya çalıştığı sırada çardağın çatısı üzerine yıkıldı. İsmail B., çatının altından vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı adamı ambulansa alarak tedavisini olay yerinde yaptı.

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