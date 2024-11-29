Karabük’te geçtiğimiz aylarda Fahri Akbıyık bahçesinde yetiştirdiği 110 cm boyundaki 40 kiloluk dev kabağı motorlu testere ile kesebildi.

Merkeze bağlı Melise köyündeki bahçesine kabak yetiştirmek için tohum eken Fahri Akbıyık, bahçe temizliği yaptığı sırada yaprakların altında boyu 110 santimetreyi bulan 40 kiloluk kabağı görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı.

Boş zamanlarında Melise köyünde küçük çaplı tarımla uğraşan Fahri Akbıyık, merak edip görmek isteyenler için bir aydır kabağı kesmediğini belirterek, “Nihayet kabağı kestik. İlk başta normal şekilde kesmek için zorlanınca motorlu testere ile kestik. Beklentimizi karşıladı ve rengi de çok güzel. Kabağın haber olması sonrası çok sayıda dostumuz bizden tohumluk çekirdek istedi. Onun için kabağın çekirdeklerini ayıklayarak tohumluk olarak dağıtacağız. Kabağın büyük kısmını da kent merkezindeki evimize yakın yerde bulunan huzurevindeki yaşlılarımıza kabak tatlısı olarak ikram edeceğiz” dedi.