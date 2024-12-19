Kahramanmaraş’ta esnaf kadın, kendi bahçesinde ürettiği balkabaklarını satarak geçimini sağlıyor.

Onikişubat ilçesi Sosyete Pazarında 10 yıldır bahçesinde yetiştirdiği balkabağı ve yemeklik kabakları satarak geçimini sağladığını söyleyen 5 çocuk annesi Hatice Kılıçaslan, "Bahçemde yetiştirdiğim kabaklar geçim kaynağım oldu. Emeğimizin karşılığını almak çok güzel bir duygu" dedi.

Kılıçaslan, "10 yıldır kendi bahçemde tatlı ve yemeklik kabaklar üretiyorum. Bu kabakları pazarda satışa sunuyorum. Emeğimin karşılığını alınca çok mutlu oluyorum. 5 çocuk annesiyim. Kazandığım parayla hem kendi ihtiyacımı hem de çocuklarıma ihtiyacını alıyorum. Balkabağının kilosunu 40 TL’den satışa sunuyorum. Kabaklar tamamen doğal. Burada satışlar yaparak kazandığımız parayla ihtiyaçlarımızı alıyoruz" ifadesini kullandı.