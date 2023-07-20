Erzincan’da bahçesinde ki kuru otları ve çöpleri yakmak isteyen bir kişi kontrolü kaybedince duruma itfaiye müdahale etti.

Olay, Erzincan merkeze bağlı Çatalören köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kendi bahçesinde temizlik için yaktığı ateş büyüyerek çevresine sirayet etti. Kendi çabaları yetersiz kalan vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Uzun süre de soğutma çalışması yapan ekipler köylüleri anız, bahçe ve orman yangınlarına karşı da tekrardan uyardı. Yangında maddi hasar oluştu.