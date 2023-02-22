STEM eğitimi uygulanan ilk lise olma özelliğini taşıyan, 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Kabul Sınavı 4 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek. 8, 9, 10, 11. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı ise 5 Mart Pazar günü gerçekleşecek.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından ertelenen Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Kabul Sınavının yeni tarihi açıklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.