2022-2023 eğitim öğretim yılı başlamasıyla beraber Bahçeşehir Koleji’nde öğrenim gören öğrenciler yeni açılan Çankaya Kampüsünde ders başı yaptı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı başlamasıyla beraber Bahçeşehir Koleji’nde öğrenim gören öğrenciler yeni açılan Çankaya Kampüsünde ders başı yaptı.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin okula uyum eğitimlerinin tamamlanmasının ardından bugün tüm kademeler için 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başladı. İlköğretim, ortaokul ve liseye giden yaklaşık 19 milyon öğrenci için bu sabah ilk ders zili çaldı.

Bahçeşehir Kolejinde öğrenim gören öğrenciler de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber ders başı yaptı. Okullarında yapılan açılış töreniyle sınıfa adımlarını atan öğrencilerin heyecanına veliler de ortak oldu.

Bahçeşehir Koleji İncek Kampüsü’nün açılışının 8. yılı olduğunu hatırlatan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, yaşadığını heyecanı belirterek, “Ankara’da, başkentimizde olmak bizim için çok kıymetliydi. Cumhuriyetin 100. yılına bir yıl kala 6. kampüsü Çankaya’da açıyor olmak çok heyecan verici. Uzunca bir pandemi sürecinden sonra geçen yıl kısmen ama bu yıl ilk defa kesintisiz yüz yüze eğitim için sizlerle bir arada olmak, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi bu coşkuyla görmekten çok mutluyuz” diye konuştu.

Yeni eğitim öğretim yılının heyecanı içerisinde olduğuna dikkati çeken Bahçeşehir Koleji Çankaya Kampüs Müdürü Ajda Negiz Demirağ, “Bugün yeni bir eğitim öğretim yılına başlamasının heyecanı içerisindeyiz. Bahçeşehir Koleji eğitim-öğretim hayatına başladığı tarihten bu yana farklılıkların ve yeniliklerin öncüsü olmuş, eğitimde çığır açmayı kendisine amaç edinen bir yaklaşımla çağın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim politikasıyla her geçen gün güçlenerek devam etmektedir. Bu uzun yolda amacımız öğrencilerin gereksiz bilgi yığını içerisinde boğulmaları engelleyerek; düşünmeyi ve sorgulamayı merkez alan bir eğitim programıyla analitik düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir” ifadelerini kullandı.