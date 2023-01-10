Düzce’de 1999 depremi sonrasında yapılan Kalıcı Konutlar daha sonra ise Bahçeşehir ismini alan bölge için Belediye Başkanı Faruk Özlü harekete geçti. Birçok çalışmanın yapıldığı bölgede, sosyal etkinlikler için de "Bahçeşehir Etkinlik Alanı" projesi hayata geçiriliyor.

Düzce’de 1999 depremi sonrasında yapılan Kalıcı Konutlar daha sonra ise Bahçeşehir ismini alan bölge için Belediye Başkanı Faruk Özlü harekete geçti. Birçok çalışmanın yapıldığı bölgede, sosyal etkinlikler için de "Bahçeşehir Etkinlik Alanı" projesi hayata geçiriliyor.

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir Bölgesi Bahçelievler Mahallesine yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırmak için kolları sıvadı. "Bahçeşehir Etkinlik Alanı" adı verilen yeni sosyal yaşam alanı için amfili sahneden kaykay pistine kadar birçok detay düşünüldü. Çalışmalar kısa sürede tamamlanıp bölge halkının hizmetine sunulacak.

Düzce Belediyesi tarafından Bahçeşehir Bölgesi’nde yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturuluyor. Bahçelievler Mahallesi Atatürk heykelinin bulunduğu bölgede oluşturulan "Bahçeşehir Etkinlik Alanı", içerisinde 2 bin metrekare yeşil alan, platform sahne alanı, Kaykay alanı (skate Park), amfili sahne alanı, kafeterya alanı ve yarasa tente oturma alanlarını barındıracak. Hafta başından itibaren çalışmaların başladığı etkinlik alanı tamamlandığında bölge halkının vazgeçilmez mekanlarından biri haline gelecek.

“Bahçeşehir’i çok önemsiyoruz”

Kent genelinde eş zamanlı birçok çalışma yürütüldüğünü kaydeden Belediye Başkanı Özlü, Bahçeşehir bölgesi için planlanan etkinlik alanında çalışmaların başladığını ve kısa sürede tamamlanacağını kaydetti. Etkinlik alanının her mevsim kullanıma uygun olarak projelendirildiğini söyleyen Faruk Özlü, “Bahçeşehir bölgemizde her yaştan vatandaşımızın kullanımına uygun bir sosyal yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Burası mevcut haliyle bile çok sevilen yazın ve kışın bölge sakinlerinin birlikte vakit geçirdikleri bir alan. Biz de burada hem yazın hem de kışın olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenliyorduk. Şimdi oluşturacağımız etkinlik alanı ile bölgeyi daha işlevsel hale getireceğiz. Burası tamamlandığında Bahçeşehir sakinlerimizin vazgeçilmez mekanı haline gelecek” ifadelerini kullandı.