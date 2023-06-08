Bu eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlayan Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi, öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergi ile görücüye çıkarttı.

Bu yıl eğitim öğretime başlayan Bahçeşehir Bilim ve Sanat merkezi resim, müzik ve genel yetenek alanlarında yetenekli öğrencilerinin gelişimini sağlamasına yardımcı oluyor. Bu çerçevede okullarından kalan zamanlarını merkezde geçiren öğrenciler, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları açtıkları sergi ile ziyaretçilerin beğenisine sundular.

Serginin açılışını vali yardımcısı Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Milli eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin, Eğitim Birsen Başkanı İsmail Atay yaptı. Öğrenci velilerinin ve eğitim camiasının yoğun ilgi gösterdiği sergiye katılanları merkezin müzik bölümü öğrencileri de piyano ve keman sololarıyla karşıladı.

Toplam 27 öğrencinin karakalem, pastel, yağlıboya eserlerinin yer aldığı sergi ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.