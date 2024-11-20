Van’ın Bahçesaray ilçesinde ağaçlık alanda oyun oynayan çocuklar tarafından bitkin halde bulunan sevimli sincap yavrusu ilgi odağı oldu.

Bahçesaray ilçesinde doğada bitkin halde bulunan bir yavru sincap, bir ailenin sevgisi ve özeni sayesinde hayata tutundu. Şakir Mitan ve ailesinin sevgi dolu bakımıyla hayata tutunan sevimli sincap, sadece evin ve mahallenin değil, aynı zamanda sosyal medyanın da ilgi odağı haline geldi. İlk günlerde koyun sütüyle beslenerek sağlığına kavuşan minik sincap, yaklaşık 5 aydır Mitan ailesinin yanında büyüyor.

"Evde ceviz saklıyor"

Konuya ilişkin konuşan Şakir Mitan, sincabı küçük çocuklarının ağaçlık alanda bulduğunu belirtti. Eve getirdikleri ilk gün koyun sütü ile beslediklerini ifade eden Mitan, "Yaklaşık 5 aydır biz sincabı besliyoruz. Evdeki yaşamını çok güzel şekilde sürdürüyor. Helva, fıstık, çekirdek, karpuz ve ceviz yiyor. Sürekli evin içinde ceviz saklıyor" dedi.