Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray ilçesinde 12,2 kilometrelik 7 mahalle yolunu asfalta kavuşturuyor. İlçenin engebeli coğrafyasında büyük zorluklarla yapılan çalışmalar sayesinde mahalleler kurulduğundan bu yana ilk kez sıcak asfaltla buluştu.

Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray ilçesinde 12,2 kilometrelik 7 mahalle yolunu asfalta kavuşturuyor. İlçenin engebeli coğrafyasında büyük zorluklarla yapılan çalışmalar sayesinde mahalleler kurulduğundan bu yana ilk kez sıcak asfaltla buluştu.

Van Büyükşehir Belediyesi, ilin her noktasındaki yol ve asfalt yatırımlarını sürdürüyor. Zorlu coğrafyası, engebeli arazi yapısıyla bilinen ve halk arasında 9. gezegen olarak tabir edilen Bahçesaray ilçesindeki en ücra mahallelerde asfalt çalışması yapılıyor. Zorlu bir coğrafyada sıfırdan yapılan yollarla mahalleler kurulduğundan bu yana ilk kez sıcak asfaltlı yollara kavuştu. Daha önce toprak olan mahalle yollarında yarma, dolgu, reglaj, altyapı ve sıcak asfalt serimi yapıldı.

İlçede 12,2 kilometrelik yol asfalta kavuşuyor

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca ilçeye bağlı 2,9 kilometrelik Paşaköy, 1.7 kilometrelik Cevizlibelen, 1,1 kilometrelik Bağcılar, 0,5 kilometrelik İslam ve 1 kilometrelik Ulubeyli olmak üzere 7,2 kilometrelik 5 mahalle yolu tamamlanırken, 2,5 kilometrelik Arvas ve 2,9 kilometrelik Akyayla mahalle yollarında ise çalışmalar sürüyor.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz”

Özellikle kış aylarında mahallelerine ulaşmada çok zorluk yaşadıklarını belirten Paşaköy Mahalle sakinlerinden Ramazan Akbay, “Daha önce yollarımız çok kötüydü. Gerek arazi yapısı gerekse yolun toprak olması bizi mağdur ediyordu. Bu noktada çok sıkıntı çekiyorduk. Van Büyükşehir Belediyesine müracaat ettik. Kısa sürede yolumuzu yaptılar. Allah razı olsun. Artık mahalle yolumuz daha güzel oldu. Daha rahat gelip gidebiliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yol uyarıcı levhaları ve çizgi çalışması da yapılacağı belirtildi.