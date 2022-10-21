Van’ın Bahçesaray ilçesinin Karabet Geçidi’ne mevsimin ilk karı yağdı.
Van’ın Bahçesaray ilçesinin Karabet Geçidi’ne mevsimin ilk karı yağdı.
Kentte etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı ve sisin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki Karabet Geçidi’nde sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü de bölge illeri genelinde etkili olacak yağışların yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağını duyurarak vatandaşları uyardı.
Yorumlar