Van’ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde tedavi altında bulunan 36 yaşındaki hamile kadının durumunun ciddiyet kazanması üzerine daha donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Hastanın karayoluyla nakli riskli bulunarak, Van İl Sağlık Müdürlüğü’nden ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede hazırlanan ambulans helikopter, Bahçesaray’a giderek hastayı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı.