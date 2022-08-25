Van’ın Bahçesaray ilçesinde halk, Elazığ’a tayini çıkan Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı’yı gözyaşları içerisinde uğurladı.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde halk, Elazığ’a tayini çıkan Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı’yı gözyaşları içerisinde uğurladı.

Bahçesaray halkı, son kararnamede tayini Elazığ’ın Baskil ilçesine çıkan Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı için bir veda programı düzenledi. Bahçesaray çay bahçesinde düzenlenen programda gözyaşları adeta sel oldu. İlçede 1 yıl görev yapmasına rağmen eğitim başta olmak üzere her alanda yaptığı hizmetlerle ilçe halkının gönlünde taht kuran Kaymakam Kundakçı, halkın gözyaşları içerisinde uğurlandı.

Burada kısa bir konuşma yapan Kaymakam Kundakçı, ilçe halkının gösterdiği sevginin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, herkese teşekkür etti.

AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı da yaptığı kısa konuşmasında, ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Kaymakam Kundakçı’ya teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.