Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray ilçesindeki 3.3 kilometrelik Subaşı yolunu asfaltladı.

Kent genelindeki yol ağını daha güvenli ve modern hale getirmek için var gücüyle çalışan büyükşehir belediyesi, kentteki tarihi ve doğal güzelliklere de ulaşımı kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent merkezine uzaklığı, engebeli arazi yapısı ve zorlu iklim şartlarıyla öne çıkan Bahçesaray ilçesinde asfalt çalışmalarına devam ediyor. 2023 asfalt programı kapsamında Bahçesaray’daki Subaşı yolu da sıcak asfalta kavuştu.

Subaşı yolunda genişletme, reglaj, altyapı, sanat yapıları ve dolgu çalışması tamamlanarak sıcak asfalt serimi yapılırken, ayrıca yaklaşık olarak 3 bin 800 ton sıcak asfalt harcanan yol 6 metre genişliğine kavuştu. Sündüs ve Han yaylaları güzergahında bulunan Subaşı yolu, yapılan çizgi çalışması ile daha konforlu hale getirildi.

Ayrıca Subaşı bölgesinde çevre düzenlemesi çalışmasının da yapılması planlanıyor.