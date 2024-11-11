VAN (İHA) – Van’ın Bahçesaray Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle görüş mesafesi çok düşük olduğundan zorunlu olmadıkça sürücülerin yola çıkmaması uyarısında bulundu.

Van merkezde sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi ile Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3000 rakımlı Karabet Geçidi’nde kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışından dolayı Bahçesaray Kaymakamlığı sürücüleri uyardı. Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Van-Bahçesaray il yolunda yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle görüş mesafesi çok düşük olduğundan zorunlu olmadıkça sürücülerin yola çıkmaması; çıkmaları durumunda can ve mal güvenliği açısından araçlarında zincir, takoz, çekme halatı bulundurması önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan sabah başlayan ve belli aralıklarda devam eden kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Van’ın doğusunda Erek Dağı eteklerinde arıcılık yapanlar ise kara hazırlıksız yakalanarak, kovanları kar altına kaldı.