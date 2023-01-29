Van’ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekiplerinin kar mesaisi başladı.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekiplerinin kar mesaisi başladı.

Kent merkezinde etkili olan kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Beklenen yağışın ardından hazırlıklarını tamamlayan Bahçesaray Belediyesi ekipleri de vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için zorlu mesaiye başladı. İlçenin işlek caddesi başta olmak üzere gece boyu küreme-tuzlama yaparken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kaldırım temizleme ve kapalı olan 15 mahalle ve 53 mezranın yollarını açmak için ise yoğun mesai harcıyor.