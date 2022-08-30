Bilecik Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede eğitim veren okul ve kurumların bahçelerini donanımlı hale getirmek ve iyileştirmeler yapmak adına başlatılan “Bahçem Nefesim” projesi çerçevesinde çalışmalar sürüyor.

Bilecik Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede eğitim veren okul ve kurumların bahçelerini donanımlı hale getirmek ve iyileştirmeler yapmak adına başlatılan “Bahçem Nefesim” projesi çerçevesinde çalışmalar sürüyor.

Okul yöneticilerine, okul bahçelerinde iyileştirme ve düzenleme yapabilmeleri adına bir yıl gibi bir süre tanıdıklarını belirten Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, 2021-2022 eğitim öğretim yılı, haziran ayının sonunda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bahçe denetleme komisyonunca ilçede bulunan tüm okul ve kurumların bahçelerinin incelendiğini, 25 kriterden oluşan değerlendirmelerde; yeşil alanlardan oturma yerlerine, tören alanlarından bahçe çitlerine kadar geniş bir değerlendirme ölçütü kullandıklarını belirtti.

Projeyi hazırlamaktaki amaçlarını anlatan Mahmut Demir, şöyle konuştu:

“Okullarımızın, bütün paydaşlarla el ele vererek okul bahçelerini, çocuklarımızın eğitici oyunlar oynadıkları, takım ve ferdi sporları severek ve isteyerek yaptıkları, ağaçlandırılmış yeşil alanlarda dinlendikleri ve boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirdikleri alanlar haline getirilmesini sağlamaktır. Eğitim ortamı denince akla gelen ilk yer sınıftır; ancak biz eğitim ortamının içine, hep unutulan bir şeyi, bahçeyi de dâhil etmek istiyoruz. Okul bahçeleri sadece beden eğitimi dersinin öğretim alanı olmamalı. Resim dersinde çizecekleri bir ağacın resmi, Türkçe veya edebiyat derslerinde gökyüzü için yazacakları bir şiir, biyoloji dersinde inceleyecekleri bir yaprak, eğitim ve öğretimi daha etkili ve daha keyifli bir hale getirecektir. Okul bahçelerinin çocukların gelişimine uygun ve kaliteli vakit geçirebilecekleri, hatta okul dışında da bir araya gelebilecekleri yerler haline getirilmesi güvenli okul olmanın da ön şartlarından biridir. Donanımlı bahçelere sahip olursak öğrencilerin okul saatlerinden sonraki boş vakitlerinde, kendileri için tehlikeli olabilecek kontrolsüz mekânlarda zaman geçirmelerini engelleyebiliriz.”

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Değerlendirme sonuçlarına göre her okulun büyük ya da küçük, yeşillendirilmiş, ağaçlandırılmış, oturma ve oyun alanı bulunan bir bahçesi bulunuyor. Birtakım eksikler bulunsa da büyük oranda tatminkâr sonuçlar elde ettik. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında eksiklerin tamamlanacağına dair okul idarelerinden gerekli bildirimler alındı ve projenin 2022-2023 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Detaylı incelemelerden sonra dört okul ve bir kurumun finale kaldı. Bozüyük Halk Eğitim Merkezi, Kumral Abdal Anadolu Lisesi, Bozüyük Fen Lisesi, Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu bahçelerinden birinin ’En Güzel Bahçe’ olarak seçilmesi için halk oylamasına sunuldu. Bahçelerin hepsi birbirinden güzel, karar vermek zor. Biz değerlendirmelerimizi yaparak dört okul ve bir kurumumuzu finale taşıdık. Son sözü halkımız söyleyecek. Okul bahçelerine yaptıkları iyileştirmelerden ve emeklerinden dolayı okul idarecilerimize ve bahçe ekiplerinde görev alan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum”

Projenin son aşaması olan değerlendirme sonuçlarına göre kriterleri yerine getiren tüm okullara yapılacak törenle “Bahçem Nefesim” belgesi verilecek.