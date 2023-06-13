Bugün Anayasa değişikliği başta olmak birçok konuda açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ’100 il’ çıkışı geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür” sözleri Nazillilerde heyecan oluştururken, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, “Milliyetçi Hareket Partisi’nde laf yoktur icraat vardır” açıklamasında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin bugün gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2014’de Nazilli’de MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın seçim vaadi arasında yer alan “2023’e 100 il, 1000 ilçe ile daha güçlü gireceğiz” sözlerini yeniden gündeme getirdi. O gün Nazilli’de gerçekleşen ve “Nazilli İl olmayı hak ediyor” diyen Bahçeli, bugün gerçekleşen grup toplantısında Anayasa değişikliği başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli; “Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye’mize geniş katılımlı, kapsayıcı, demokratik nitelikli, milletimizin özlemlerini yansıtan, devlet ve millet dengesini titizlikle kuran bir anayasa kazandırabilmek için elini taşın altına koymaya hazırdır. Cumhuriyet’in 100’ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır” dedi.

“100 il mesajı verdi”

Türk Tipi Başkanlık Modeli’nin daha verimli ve etkin olabilmesi için İl ve İlçe sayılarının artırılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli; “Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür. 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen 13’üncü Olağan Büyük Kurultayımızda milletimle paylaştığım beş stratejik hedeften birisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, daha yerinde bir ifadeyle, Türk Tipi Başkanlık Modeli’ne sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.

“Dedik mi yaparız, yaptık mı, mertçe sahiplenmesini biliriz”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ülkenin önünü açmak için uzun süredir çalışma yaptığını hatırlatan Bahçeli; “Bir başka stratejik hedef olarak da; sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir yeni bir anayasa hazırlığını göstermiştim. Demiştim ki, “Milliyetçi Hareket Partisi bu çerçevede gerekli çalışmalarını sürdürmektedir ve önümüzdeki birkaç ay içinde hazırlıklarımız Allah’ın izniyle tamamlanacaktır.” Milliyetçi Hareket Partisi yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını Allah’a şükürler olsun ki 4 Mayıs 2021 tarihinde bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Maddelik Yeni Anayasa” teklif metnimiz müzakere edilmek için hazırdır. Biz de laf yok icraat vardır. Dedik mi yaparız, yaptık mı mertçe sahiplenmesini biliriz” diye konuştu.

“Biz de laf yok, icraat vardır”

MHP Lideri Bahçeli’nin sözlerinin iyi irdelenmesi gerektiğini vurgulayan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık; “Bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin “2022 yılının sonunda Nazilli il olacak. Sayın Genel Başkanımızın 2014 yılında verdiği beyanat var. Türkiye, bölgesinde süper güç, dünyada itibarı olan devletlerden birisi olacaktır. 1000 ilçe, 100 il yapacağız demişti genel başkanımız. Bugüne kadar genel başkanımız ne dediyse yaptı. Allah’ın izniyle, bunun da gerçekleşeceğini göreceğiz. Hain bir yapının girişimi oldu, afetler oldu, depremler oldu. Biraz gecikse de Milliyetçi Hareket Partisi’nde laf yoktur icraat vardır” dedi.

“Başkan Özcan sosyal medyada paylaştı”

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Nazilli’nin il olması konusunda heyecanını yansıttı.