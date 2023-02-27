Bahçelievler’deki bir okulun öğrenci ve velileri, depremzedeler için 2 konteyner ev hazırladı. Okulun bahçesinde 4 günde yapılan konteynerler deprem bölgesine gönderilecek.

Bahçelievler’deki bir okulun öğrenci ve velileri, depremzedeler için 2 konteyner ev hazırladı. Okulun bahçesinde 4 günde yapılan konteynerler deprem bölgesine gönderilecek.

Türkiye’nin dört bir yanından depremzedelere yardımlar sürüyor. Depremde evsiz kalan vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde kurulan çadır ve konteynerlere yerleştirildi. İstanbul Bahçelievler Kemal Hasoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, velilerinin desteğiyle depremzedeler için 2 adet konteyner hazırladı. Okul bahçesinde büyük bir titizlikle hazırlanan konteynerler 4 günde tamamlandı. Konteynerlerin içerisine yatak, koltuk ve çeşitli yardım malzemesi yerleştirildi. Öğrenciler ayrıca, depremzedelere içerisinde iyi dileklerinin yazdığı notları ve resimleri duvarlara yapıştırdı. Okul bahçesindeki konteynerler yetkililere teslim edilerek deprem bölgesine gönderilecek.

Okul Müdür Yardımcısı Zahittin Diri, "Allah bu millete bir daha böyle acı yaşatmasın. Ne yapabilirdik diye düşündük. Burada topladığımız kuru gıda ve kıyafetler yeterli değildi. Eksi 10 ve eksi 15’leri gören bir soğuk vardı. Küçücük bir odada 2-3 ailenin kaldığını biliyorum. Daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Aile birliğimizle bir plan yaptık, velilerimizi bilgilendirdik. Velilerimizden olağanüstü bir destek geldi. 4 günde 2 tane konteyner yaptık. Sonra biz konteyneri daha ev tipi bir şey yapalım dedik. Konteynerimizin içinde yatak ve köşe takımı var. Yerler soğuk olur diye içine parke yaptık. İçerisine kuru gıda, battaniye ve çocuklar için oyuncaklar koyduk. Öğrencilerimizin depremzedeler için yazdığı notları duvarlara yapıştırdık. Çocuklarımız çok üzüldü. Kaymakamlık kanalıyla gidiyor. Bilgilerini ilettik" dedi.

"Çok üzgünüm, hiçbirimiz uyuyamadık"

"Yaptığımız yardımları görev bildik" diyen 11’inci sınıf öğrencisi Senanur Karakuş, "Yaptığımız yardımları okul olarak görev bildik. Kemal Hasoğlu Anadolu Lisesi olarak yaptığımız yardım bizi çok mutlu etti. Öğrenci ve veliler olarak bir yardımda bulunmak istedik. Çok üzgünüm, hiçbirimiz uyuyamadık. İstanbul da aslında bir deprem şehri. Yarın öbür gün deprem olduğunda 10 ilin de bize yardımda bulunacağına emindim" şeklinde konuştu.

"Böyle felaketlerde birlik olup yaralarımızı el ele sarmalıyız"

Deprem bölgesine giden konteynerlere arkadaşlarıyla notlar yazdıklarını anlatan Oğuzhan Kütük, "Okulumuz, deprem felaketi dolayısıyla yardımlaşma örneği oldu. Bu bizim için iyilikten ziyade bir sorumluluk. Böyle felaketlerde birlik olup yaralarımızı el ele sarmalıyız. Biz de okulumuz olarak deprem bölgesindeki kardeşlerimize konteyner göndereceğiz. Burada öğrenci arkadaşlarımızın yazmış olduğu notları görüyorsunuz. Güzel ve iyi dileklerimizi ilettik" ifadeleri kullandı.

"Biz veliler olarak malzemesini aldık"

Veli olarak konteynerlerin yapımında çalışan Ferhat Akbulut, "Okul müdürümüz yardım organizasyonu yaptı. Daha sonra herkes battaniye, hırka, çocuk bezi gibi şeyler toplarken insanların sokakta kaldığını gördük. Bir velimiz, ’Keşke biz de konteyner alıp gönderebilsek’ dedi. Biz veliler olarak malzemesini aldık. Müdürümüze ’Yer lazım’ dedik. Okul bahçesinde çevre emniyetini sağlayarak yapalım dedik" diye konuştu.