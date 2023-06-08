İstanbul Bahçelievler’de kontrolden çıkan otomobil önce ticari taksiye çarptı ardından şantiye alanına uçtu. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Ladin Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü manevra yapınca otomobil yol kenarındaki şantiye alanına uçtu. Hafif yaralanan sürücü ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılırken araç ise ekipler tarafından çekildi.