Bahçelievler’de daireye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Olay sabah saatlerinde Bahçelievler Şirinevler’de meydana geldi. İddiaya göre bir binanın 3. katında bulunan daireye gelen silahlı kişi yada kişiler daire içerisinde bulunan şahıslara ateş açarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin gelmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 kişinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bir kişinin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri dair içerisinde ve çevrede inceleme yaptı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.