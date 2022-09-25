Bahçelievler Basın Ekspres’teki bir otomobil, şerit değiştirdiği esnada aynı yöndeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Bahçelievler Basın Ekspres’teki bir otomobil, şerit değiştirdiği esnada aynı yöndeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JC 4827 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün şerit değiştirdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan 34 MG 1488 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak sürüklenen hafif ticari araç yan yattı. Kazada araçta bulunan Hasbi C.,, Hakan K. ve Nejdet K. ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kaza yapan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.