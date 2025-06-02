Kurban Bayramına sayılı günler kala Bahçelievler’de kurulan kurban pazarında yoğunluk devam ediyor. kurban alanında bu yıl 132 çadırın kurulduğu alanda 100 çadır büyükbaş, 32 çadır ise küçükbaş hayvanlar için ayrıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Çobançeşme Mahallesi’nde kurulan kurban satış alanında hareketlilik artarak devam ediyor. Kurbanlıklar alana gelmeye başlarken, vatandaşların ilgisiyle satışlar da yoğun bir şekilde sürüyor. Bahçelievler kurban alanında bu yıl 132 çadırın kurulduğu alanda 100 çadır büyükbaş, 32 çadır ise küçükbaş hayvanlar için ayrıldı. Yaklaşık 2 bin 500 büyükbaş ve 5 bin küçükbaş hayvanın satışı planlanıyor. Tüm hayvanlar belediyenin veteriner hekimleri tarafından sağlık ve evrak kontrollerinden geçirilerek alana alınıyor. Vatandaşların ve satıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kafeterya, mescit, tuvalet, duş, lavabo ve otopark gibi sosyal donatılar da hizmete sunuldu. Kesim alanları ise hijyenik ve modern şartlarda hazırlandı. Küçükbaş hayvanlar için kesim noktası satış alanı içinde yer alırken, büyükbaşlar için hazırlanan modern kesim tesisi alana 600 metre mesafede bulunuyor.

Belediye, kurban kesimlerinin çevreye duyarlı, hijyenik ve hayvan refahını gözeten şekilde gerçekleştirilmesi için tüm önlemleri aldı. Kesimlerin, teknik şartlara uygun olarak veteriner hekim gözetiminde yapılacağı bildirildi. Bahçelievler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tibet Bayhan, "Kurbanlıkların alana girişiyle birlikte satışlar başladı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilir. Tüm kontroller titizlikle gerçekleştiriliyor," açıklamasında bulundu.

Belediye ekipleri, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmesi için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.