Bahçelievler Belediyesi, 2022-2023 Kültür-Sanat Sezonu’nu bir dizi etkinlikle başlattı. Festival çerçevesinde konserlerden tiyatrolara, çocuk sinemalarından söyleşilere onlarca etkinlik Bahçelievler’de sanatseverler ile buluşacak. Milli Egemenlik Parkı’nda düzenlenen Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş konseri ile başlayan etkinlikler on gün boyunca devam edecek.

Bahçelievler Belediyesi, 2022-2023 Kültür-Sanat Sezonu’nu bir dizi etkinlikle başlattı. Festival çerçevesinde konserlerden tiyatrolara, çocuk sinemalarından söyleşilere onlarca etkinlik Bahçelievler’de sanatseverler ile buluşacak. Milli Egemenlik Parkı’nda düzenlenen Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş konseri ile başlayan etkinlikler on gün boyunca devam edecek.

Bahçelievler’de 03-10 Eylül arası Sezon Açılış Festivali’nde Bir Yaz Eğlencesi yetişkin tiyatrosu gösterimi ile devam eden etkinlikler 5 Eylül’de Aykut Enişte 2 Sinema Gösterimi ile sürecek. Festival 6 Eylül’de Esat Kabaklı Konseri, 7 Eylül’de Dans Gösterisi, 8 Eylül Patron Yetişkin Tiyatrosu, 9 Eylül Hayati İnanç Söyleşi, 10 Eylül Şükriye Tutkun Konseri ile devam edecek. Pek çok özel etkinlik festivalde Bahçelievlerli sanatseverlerle buluşacak.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "2022-2023 Kültür Sanat Festivalimizde sahne alacak tüm sanatçılarımıza alkışı bol olan bir sezon diliyorum. Her sezonda olduğu gibi bu sezonda da en iyiyi, en güzeli Bahçelievlerli komşularımızla buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sezon boyunca konserler, sinemalar, yetişkin ve çocuk tiyatro oyunları, seminerler, söyleşiler komşularımızı bekliyor” dedi.