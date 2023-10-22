Bahçelievler’de İETT şoförünün çarpıp devirdiği direk, saatler süren çalışmaların sonucunda yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapatılan yolda trafik yoğunluğu normale döndü.

Kaza, Bahçelievler’de saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü Hakan Öztürk, demir bariyerleri aşıp aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği Ataköy Köprüsü üzerinde hareket halindeki otomobilin üzerine düştü. Direğin yola devrilmesiyle Ataköy Köprüsü trafiğe kapatılırken, İETT şoförü ise hafif yaralandı. Trafik polis ekipleri tarafından bir süreliğine alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu aydınlatma direğini yoldan kaldırmasıyla trafik normale döndü.