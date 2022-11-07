Bahçelievler Belediyesi tarafından randevusuz halk günü düzenleniyor. Her pazartesi düzenlenen programa vatandaşlar istek, öneri ve taleplerini Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve ekibine birebir aktarma imkânı buluyor.

Bahçelievler Belediyesi tarafından randevusuz halk günü düzenleniyor. Her pazartesi düzenlenen programa vatandaşlar istek, öneri ve taleplerini Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve ekibine birebir aktarma imkânı buluyor.

Bahçelievler Belediyesi tarafından her pazartesi halk günü programı düzenleniyor. Düzenlenen programda vatandaşlar istek, öneri ve taleplerini Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve ekibine birebir aktarma imkânı buluyor. Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde her pazartesi gerçekleştirilen Randevusuz Halk Günü’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

“Randevusuz halk günümüzde komşularımızla buluşuyoruz”

Halk günlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Göreve geldiğimiz günden bu güne her pazartesi saat 11’de komşularımızla Randevusuz Halk Günü’nde buluşuyoruz. Bu buluşmalarda komşularımızın görüşlerini yüz yüze almış oluyoruz. Eğer bir konuyla ilgili talepleri olursa kısa sürede çözüm üretiyoruz. Randevusuz olarak bir araya geldiğimiz halk günümüzde komşularımızdan aldığımız ilham ve moralle ilçemizin konularını çözmek için çalışıyoruz. Sahada yaptığımız esnaf ve ev ziyaretlerimizin dışında Randevusuz Halk Günü’nde de komşularımızla birebir konuşabilme, dertleşebilme imkânı buluyoruz. Gençlerimizle, kadınlarımızla, esnafımızla, işçimizle bir araya geldiğimiz verimli bir organizasyon oluyor” dedi.