Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Üyesi Refik Tuzcuoğlu Bahçelievler Belediyesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Üyesi Refik Tuzcuoğlu Bahçelievler Belediyesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Üyesi Refik Tuzcuoğlu Bahçelievler Belediyesi’ni ziyaret etti. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile bir araya gelen Tuzcuoğlu, belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

“Bahçelievler Belediyesi’nin yaptığı bu uygulamayı daha önce duymuştuk”

Bahçelievler Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerden biri olan Genç Başkan Danışmanları ile ilgili açıklamalarda bulunan Tuzcuoğlu, ”Bahçelievler Belediyesi’nin yaptığı bu uygulamayı daha önce duymuştuk. Buraya gelince şimdi yerinde gördük. Belediye Başkanımız Hakan Bahadır’ın gençler ile kurduğu bu gönül köprüsü, hem belediyemizin hizmetlerinde başarı kalitesini artırmak hem gençlerimizin daha iyi yetişmelerine bu vesile ile katkı sağlamak aynı zamanda da Türkiye’nin geleceğinin yöneticileri olan bu gençleri çok daha donanımlı hale getirmek adına önemli bir etkinlik” dedi.

“Yönetime katkının en güzel örneklerinden biri budur”

Tuzcuoğlu, liseli gençlerin bir belediye başkanı ile birebir oturmaları, konuşmalarının anlamlı olduğunu belirterek, “Bu muhakkak bu gençlerin dünyasında derin iz bırakacak. Onların kendilerine olan güvenlerini, ülkeye olan güvenlerini, belediyeye olan güvenlerini ve bu şehre olan sevgilerini ve aidiyetlerini arttıracaktır. Yönetime katkının en güzel örneklerinden biri budur. Lise çağındaki gençler belediyenin yapacağı çalışmalara düşüncelerle, fikirlerle yön veriyorlar, birebir katkı sağlıyorlar” şeklinde konuştu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’da, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Üyesi Refik Tuzcuoğlu’na genç başkan danışmanları projesine gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.