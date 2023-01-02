Bahçelievler Belediyesi kadın üreticilere destek olunması amacıyla üreten kadınları Kadın El Emeği Festivalinde buluşturdu. Kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu festival Soğanlı etkinlik çadırında cumartesi gününe kadar devam edecek. Sabah saat 10.00-16.00 arasında festivale gitmek isteyenler için Bahçelievler Belediyesi ilçenin değişik noktalarından saat başı ring seferleri düzenliyor.

Bahçelievler Belediyesi kadın üreticilere destek olunması amacıyla üreten kadınları Kadın El Emeği Festivalinde buluşturdu. Kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu festival Soğanlı etkinlik çadırında cumartesi gününe kadar devam edecek. Sabah saat 10.00-16.00 arasında festivale gitmek isteyenler için Bahçelievler Belediyesi ilçenin değişik noktalarından saat başı ring seferleri düzenliyor.

Bahçelievler’de başlatılan El Emeği Festivali, 250 kadının el emeği ürünlerini bir araya getirdi. Kadınlar, Soğanlı Etkinlik Çadırında oluşturulan alanda tasarımlarını satışa sunma fırsatı buldu. Bahçelievler Belediyesi istihdam oluşturmak ve ilçede bulunan kadınlara katkı sağlamak için geleneksel hale getirdiği El Emeği Festivalini Soğanlıda bulunan etkinlik çadırında başlattı. İnternetten yapılan başvuruların ardından 50 stantta yaklaşık 250 kadın tezgah açtı. 8 Ocak Pazar gününe kadar sürecek sergide kadınlar, yaptıkları el emeği ürünleri açtıkları stantlarda satışa sunarak aile bütçelerine katkıda bulunacak.

"Kadınların sosyal hayatta olmalarını istiyoruz"

Festival hakkında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Kadınlar evlerine destek sağlarsa ve harçlıkları olursa inanın evde çok daha rahat edecek, özgüvenleri artacak. Biz kadınların evlerden dışarıya çıkıp sosyal hayatta olmalarını istiyoruz. Biz Bahçelievler Belediyesi olarak yaklaşık 3.5 yıldır sizlerin hizmetindeyiz. Yaptığımız çalışmaların tek amacı sizlere iyi hizmet vermek. Daha mutlu ve güzel, barışçıl bir ortam sağlamak” dedi.