Bahçelievler’ Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Bahçelievler’ Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Bahçelievler’ Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikler Kamu Binaları Meydanı Atatürk Anıtı önünde Çelenk Sunma Töreni’yle başladı. Buradaki törenin ardından Bahçelievler Kongre Merkezi’nde Gaziler Günü’ne özel yemek verildi. Programa Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Garnizon Komutanı Personel Yarbay Tuğran Akarsu, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçe protokolü, muhtarlar, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

Gazilerin aileleri ile birlikte katıldığı program aziz şehitlerin ruhuna okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik rütbesinin verildiği bir gün. Gazi olmak kolay değil. Şehitlerimiz nurlanmış, gazilerimiz onurlanmış askerdir. Gazilik şehitlikten sonraki en güzel makamdır. Biz siz gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler tüm gazilerimizin ve yakınlarının emrindeyiz. Gaziler Günü’müz kutlu olsun” dedi.

Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe konuşmasında bugünün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yüce meclis tarafından gazilik ünvanı verilişinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Bugün aynı zamanda bu ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, istikbal ve istiklalinin devam etmesi çerçevesinde biraz önce kıymetli belediye başkanımızın da belirttiği gibi şehadet güdüsüyle yola çıkıp gazilik ünvanı ile şereflenen tüm gazilerimizin de şan ve şeref günü. Tüm gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyorum.” dedi. Program gaziler ve aileleri ile birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.