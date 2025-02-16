Bahçelievler’de düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Çiğ Köfte Festivali’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 5 ton çiğ köfte dağıtılan festival, kısa süre önce hayatını kaybeden ses sanatçısı Kahtalı Mıçe’ye ithaf edildi. Vatandaşlar İzzet Yıldızhan konseriyle doyasıya eğlendi.

Bahçelievler Belediyesi ve İstanbul Çiğ Köfte ve Etsiz Çiğ Köfteciler Esnaf Sanatkarlar Derneği (ÇİĞDER) iş birliğiyle Bahçelievler Hükümet Konağı önünde Doğu ve Güneydoğu Çiğ Köfte Festivali düzenlendi. Soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gören festivale AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ÇİĞDER Başkanı Mehmet Demirhan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde 5 ton çiğ köfte yoğrularak, 20 bin dürüm halka dağıtıldı. Halaylar çekilerek, türkülerin söylendiği festivalde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, çiğ köftelerini almak için dakikalarca bekledi. Festivalde İzzet Yıldızhan en beğenilen şarkılarını seslendirerek, festivale katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

Kahtalı Mıçe anıldı

Festival, kısa süre önce hayatını kaybeden ses sanatçısı Kahtalı Mıçe’ye ithaf edildi. Etkinlik alanına sanatçının fotoğrafları ve "Gerçek sanatçılar ölümsüzdür. Seni çok özleyeceğiz" yazılı pankartlar asıldı. ÇİĞDER Başkanı Mehmet Demirhan, festivalin açılışında yaptığı konuşmada Kahtalı Mıçe’nin Adıyaman kültürüne yaptığı katkılara vurgu yaparak, bu yılki festivali ona armağan ettiklerini söyledi.

5 ton çiğ köfte dağıtılacağını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise, "Bu soğuk ama içimizi ısıtan bu günde hep beraber 5 ton çiğ köfte dağıtacağız. Bahçelievlerli komşularımıza, İstanbullu hemşehrilerimize çiğ köftemizi dağıtacağız. Buradaki asıl amacımız Doğu ve Güneydoğu Çiğ Köfte Festivali. Burada aslında bir festival yapmıyoruz, eğlence yapmıyoruz. Eğlenceyle, festivalle beraber kalplerimizi ısıtıyoruz, birlikteliğimizi gösteriyoruz. Yaklaşık bir ay önce Karadeniz günleri yapmıştık, hamsi dağıtmıştık. Aynı şekilde Türkiye’nin her bölgesi birbirinden güzel, birbirine kardeş. Burada Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Caferisiyle, AK Partilisiyle, diğer partililerle burada hep beraber Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız Ahlat’a 1071’de nasıl gelmişse büyük komutan Selahattin Eyyübi, Alparslan aynı şekilde Kudüs’ü de nasıl Selahattin Eyyubi fethetmişse Türküyle, Kürtüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, biz de Türkiye Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu Türkiye yüzyılında Bahçelievler’de bunu uygulamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu sofra kardeşliği büyütüyor"

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ise, festivalin şehrin farklı kesimlerini bir araya getirdiğini belirterek, "Çiğ köftenin acısı ve muhabbeti bir başka oluyor. Bugün hep birlikte 5 ton çiğ köfte yoğurup dağıtacağız. Bu tür etkinlikler, dayanışma ve kardeşlik ruhumuzu daha da güçlendiriyor" dedi.

ÇİĞDER Başkanı Mehmet Demirhan, "Biz aslında bu seneki çiğ köfte festivaline biraz buruk başladık. Dün vefat eden Adıyaman’ımızın değeri Kahtılı Mıçe’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Önceden planlanan organizasyon olduğu için mecburen organizasyonu yapıyoruz. Bu festivali Kahtılı Mıçe’mize adıyoruz. Rabbim rahmet eylesin. Biz bugün çiğ köfte festivali için değil, bir lezzet için değil aslında biz ecdadımızdan bize miras kalan doğu, güneydoğu kültüründen çıkıp şu an dünya sofralarıyla birleşen çiğ köftemizi ikram etmeye geldik. Kardeşliği, dostluğu paylaşmaya geldik. Biz bugün aslında birlik beraberliğimizi paylaşmaya geldik. Biz ne diyoruz: çiğ köfte nedir ne değildir? Aslında çiğ köfte Adıyaman’dır, Malatya’dır, Bitlis’dir, Van’dır, Muş’tur, Hatay’dır, Trabzon’dur, Giresun’dur, Edirne’dir ve Kars’tır. Aslında çiğ köfte Türkiye’dir. Bu yüzde yüz milli ve yerli olan lezzetimiz, çiğ köftemiz aslında tüm halkımızındır, bizlerindir. Biz bu mirasımızı dünyaya yaymaya gücümüz yettikçe devam edeceğiz" diye konuştu.

Festivale katılan Nermin Elevli adlı vatandaş, "Hakan Bahadır bizi davet etti. Komşular çiğ köfte yesin diye. Ben de güneydoğuya yakın olduğum için Hatay’lıyım. Acıyı, çiğ köfteyi çok severim. Buna da sevindim geldim" dedi.