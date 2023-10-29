Bahçelievler’de Cumhuriyet’in 100. yılına özel Kuyumcukent AVM ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan çocuklar kıyasıya mücadele verdi.

Bahçelievler’de Kuyumcukent AVM ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile Cumhuriyet’in 100. yılına özel satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Kuyumcukent AVM KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oktay Baltalı, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Yardımcısı Eyüp Araz ve yüzü aşkın çocuk katıldı. Bayraklarla süslenen salonda 8-14 yaş arası sporcular kıyasıya mücadelede verdi. Çocuklar yarışmada ter dökerken, aileleri de dışarıda bekledi. Dün başlayan turnuvada salonda bando takımı da gösteri yaptı. Turnuva sonunda ödül almaya hak kazanan öğrencilere madalya takdim edilecek.

Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Yardımcısı Eyüp Araz, “Cumhuriyetimizin 100. yılını temsil eden satranç turnuvasındayız. Burada 100. yıla özel yüz kişilik bir turnuva planladık. Yaklaşık yüzde 90’ı turnuvaya ilk defa katılıyor. Sporcuların bu organizasyonlardan sonra Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonasına katıldığına birçok kez şahitlik ettim. Organizasyon heyecanlı ve güzel olunca sporcuların motivasyonu daha fazla oluyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir organizasyon oldu. 5-10 yıl sonra buradan şampiyonlar çıktığını göreceksiniz” dedi.

Turnuvaya katılan Mehmet Kerem Ulu, “Atatürk askerleriyle bizim için çok uğraştı, teşekkür ediyoruz. Dün satrançta 3’te 2 yaptım. İki maç alıp, bir tanesinde kaybettim. Bugün de bütün maçları alıp 2’nci olmayı düşünüyorum. Organizasyon güzel, kafamızı çalıştırıyoruz” şeklinde konuştu.

Satrancı çok sevdiğini söyleyen Ela Yaz Kılıç ise, “Dün turnuva gayet güzeldi. Herkes için eğlenceli geçtiğini umuyorum. Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir turnuva olmasını diliyorum. Herkese başarılar. Turnuva bence güzel. İyi ki düzenlemişler. Turnuvaya katılmayı çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Turnuvaya katılan Poyraz Balkanlı, “Turnuva çok güzel geçti. 2’de 1 sonuç yaptım. Hazırlayanlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah kazanacağım. Rakiplerimin güçlü olup olmadığını ben de bilmiyorum. Program çok güzel. Katılımcılara ödül var” dedi.