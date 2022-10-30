Cumhuriyetin kuruluşunun 99. Yıl dönümü, Bahçelievler Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu bir dizi etkinlikle coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kamu binaları meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler, Cumhuriyet Korteji’nin ardından Serdar Ortaç konseriyle devam son buldu.

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. Yıl dönümü, Bahçelievler Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu bir dizi etkinlikle coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kamu binaları meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler, Cumhuriyet Korteji’nin ardından Serdar Ortaç konseriyle devam son buldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bahçelievler Belediyesi öncülüğünde etkinlikler düzenlendi. Atatürk anıtı önünde başlayan Çelenk sunma törenine Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Garnizon Komutanı Personel Yarbay Tuğran Akarsu, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından, çok sayıda kişinin katıldığı Cumhuriyet Korteji düzenlendi. Haznedar Meydandan başlayan korteje, vatandaşlar marşlar ve Türk bayraklarıyla eşlik etti. Milli Egemenlik Parkı’nda son bulan korteji bazı vatandaşlar balkonlarından selamladı. Milli Egemenlik Parkı’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel konserinde söz alan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ‘’Çok güzel bir gün. Çok güzel bir gece. 29 Ekim 2022 Cumhuriyetimizin 99’uncu kuruluş yıl dönümü. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, var olsun. Tam 99 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları mecliste Cumhuriyeti ilan ettiler. Yeni Türkiye Cumhuriyetimizin temellerini attılar. İmzaladılar ve bu yeni Türkiye Cumhuriyetini, genç Türkiye Cumhuriyetini bizlere hediye ettiler. Tarihin sonuna kadar ilelebet payitaht kalmasını rabbimden diliyorum.’’ dedi.

29 Ekimin Türkiye tarihinde bir başka öneminin olduğuna da dikkat çeken Başkan Bahadır, ’’ Bugün bir farklı olay da var bilmiyorum, dikkatinizi çekmiştir 99’uncu Yılımızdan 100’üncü Yılımıza giderken, Türkiye ikinci kez ne üretti araba üretti. Dikkat edin ikinci kez diyorum daha önce devrim diye bir araba üretmişlerdi, onu biliyorsunuz ki yok ettiler. Dediler ki Türkiye Cumhuriyetinin çapı bu kadardır, bu kadar gidebilir daha büyüyemez, sanayi devrimini yapamaz ve o yüzden aynı şekilde uçaklara yaptıkları gibi milli yerli uçaklarımızı yerin altına gömdükleri gibi onu da gömdüler. Bugün biliyorsunuz TOGG diye dünya çapında elektrikli olaraktan üretilmiş başlangıcından itibaren bir aracımız var. O banttan çıktı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kullandı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.’’ Diye konuştu.

Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın konuşmalarının ardından Milli Egemenlik Parkında ünlü sanatçısı Serdar Ortaç, Cumhuriyet özel konserinde sahne aldı. Katılımın yoğun olduğu konserde Ortaç, sevenlerine keyifli anlar yaşattı.