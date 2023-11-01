Bahçelievler’de bir caminin minareleri deprem riskine karşı tedbir amaçlı kısaltılıyor. Caminin 85 metre olan minareleri 30 metre kısaltılacak.

Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi’nde Kuba Camii dernek yönetimi, deprem riskine karşı tedbir amacıyla minarelerin kısaltılması kararını aldı. Cami yönetiminin başvurusuyla Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri çevredeki sokakları kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Caminin bir minaresi 1 ay önce yıkılırken diğeri ise bugün vinç yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan 85 metre olan minareler 55 metreye kadar kısaltılacak.

“Minareleri kısaltmamızın sebebi caminin iki yanında okul var"

Camiyle ilgili bilgi veren Kuba Camii Dernek Başkanı Ekrem Gökdemir, “Minareleri kısaltmamızın sebebi caminin iki yanında okul var. Herhangi bir depremde risk taşıdığı için okula ve çevreye zarar vermemesi için yönetim olarak kısaltılması konusunda karar aldık. Daha önce minareler 85 metreydi. Biz şimdi 55 metreye düşürüyoruz. Minarelerdeki kurşunların ağırlığı 2 tondu. Biz şimdi onları profil demirden yapıyoruz. Biraz daha hafiflettik. Buradaki güvenlik önlemleri için Bahçelievler belediye başkanı yardımcısı koordinesinde zabıtalar yardımıyla güvenlik önlemi aldık. Vinç yardımıyla minareleri kesiyoruz. Minarelerimiz normalde sağlam zorla kesilip kırıldı. İki okul arasında olduğu için çocukları düşünerek yönetim kurulu olarak karar alıp kestiriyoruz. Duyduğum kadarıyla devletin uzun minareleri kesme konusunda çalışması varmış. Devlet kararı çıkarmadan biz kararımızı aldık” dedi.

"Arkadaşlarımız söküme başladılar"

Yıkım ekibinden sorumlu Ali Doğan, “Şuanda minarelerin kısaltılması ile ilgili çalışmamız var. Minarenin üst tarafını kesmiş bulunmaktayız. Arkadaşlarımız söküme başladılar. Depremde yıkılmaması için güvenli bir şekilde kısaltma çalışması yapıyoruz. Bugün minareyi riskli bölgeye kadar kesip aşağı indireceğiz. Zabıtamız belediyemiz iş güvenliğini alarak destek veriyor. Yolları kapatıp önlemleri alıyoruz” şeklinde konuştu.