Bahçelievler’de bir grup, asker eğlencesi yaparken trafikte tehlikeli hareketlerle ilerledi. Aracına ses sistemi takan bir kişi akan trafikte kapıları açık ilerlerken, bazıları da camlardan çıkarak seyretti. Yol kapatan magandalar cep telefonu ile görüntülendi.

Bahçelievler Yenibosna’da asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup, trafiği tehlikeye düşürerek yolu kapattı. Gruptaki bazı kişiler araçların camlarından çıkarak akan trafikte ilerledi. 34 GYT 446 plakalı aracına ses sistemi takan bir kişi de trafikte kapıları açık ilerledi. Trafik durma noktasına gelirken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.